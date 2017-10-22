Galatasaray-Fenerbahçe maçının 11'leri

Lige iyi bir başlangıç yaparak ilk 8 maçında 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe derbisinde de başarılı performansını sürdürmeyi amaçlıyor.

Derbi öncesi Fenerbahçe ile arasında 8 puan fark bulunan Galatasaray, üst üste kritik maçlar oynayacağı bu dönemi en az kayıpla atlatmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe ise lider Galatasaray'ı deplasmanda yenerek, rakibiyle olan puan farkını azaltmak istiyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Maicon, Serdar, Denayer, Mariano, Fernando, Tolga, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Gomis

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Janssen