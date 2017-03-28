Galatasaray filede Dinamo Kazan'a şans vermedi

Sar-kırmızılı ekip, Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Müsabakanın rövanşı, 2 Nisan pazar günü, Türkiye saatiyle 18.00’de Saint Petersburg Sports Complex’te oynanacak.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Christophe Lecourt (Fransa), Nikolaos Fragkakis (Yunanistan)
GALATASARAY: Jack, Gamze Alikaya, Seda Aslanyürek, Ruseva, Centoni, Leys (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Işıl Öz)
DİNAMO KAZAN: Voronkova, Maryukhnich, Isaeva, Vasileva, Zariazhko, Startseva, (Ezhova, Ulanova, Filishtinskaia, Podoshvina, Biryukova)
SETLER: 25-23, 27-25, 25-16
SÜRE: 89 DAKİKA (30, 33, 26)