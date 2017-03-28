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Galatasaray filede Dinamo Kazan'a şans vermedi

Galatasaray Bayan Voleybol Takımı, CEV Cup yarı final ilk maçında Rus ekibi Dinamo Kazan'ı 3-0 yenerek avantaj elde etti.

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Sar-kırmızılı ekip, Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı, 2 Nisan pazar günü, Türkiye saatiyle 18.00’de Saint Petersburg Sports Complex’te oynanacak.

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Christophe Lecourt (Fransa), Nikolaos Fragkakis (Yunanistan)

GALATASARAY: Jack, Gamze Alikaya, Seda Aslanyürek, Ruseva, Centoni, Leys (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Işıl Öz)

DİNAMO KAZAN: Voronkova, Maryukhnich, Isaeva, Vasileva, Zariazhko, Startseva, (Ezhova, Ulanova, Filishtinskaia, Podoshvina, Biryukova)

SETLER: 25-23, 27-25, 25-16

SÜRE: 89 DAKİKA (30, 33, 26)








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