Galatasaray Odeabank G.Antep'e mağlup oldu

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Galatasaray Odeabank; Sinan Güler, Fitipaldo ve Schilb'in sayılarıyla 5. dakikayı 14-13 önde geçti. Savunmada istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılılar karşısında Gaziantep Basketbol, Haislip ve Denmon'ın basketleriyle 7. dakikada skoru 18-14'le lehine çevirdi.

ASLAN DEVREYE ÖNDE GİRDİ

İki takımın da hücumda tutuk kaldığı kalan bölüm sonunda ilk çeyrek, 22-22 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyoda Daye'in pota altından, Diebler'ın da üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketlerle başlayan ev sahibi takım, 14. dakikayı 27-22 üstün geçti. Çeyreğin kalan bölümünde skordaki üstünlüğünü koruyan Galatasaray Odeabank, Micov'un son saniyede bulduğu sayılarla soyunma odasına 38-29 önde gitti.

CİMBOM JEFFERSON'U DURDURAMADI

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan konuk ekip, Balazic ve Haislip'in bulduğu basketlerle 24. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 43-40. Gaziantep Basketbol, Rautins ve Jefferson ile sayı üretmeye devam etti ve üçüncü periyodu 58-56 önde geçti. Konuk ekip, final çeyreğine Haislip ve Jefferson'un basketleriyle başlarken, Galatasaray Odeabank, Sinan Güler ve Daye ikilisiyle 32. dakikada eşitliği yakaladı: 62-62.

Denmon ve Jefferson ile rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Gaziantep Basketbol, karşılaşmayı 79-66 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Gaziantep Basketbol'da 31 sayıyla oynayan Jefferson olurken, Galatasaray Odeabank'ta Sinan Güler'in 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.