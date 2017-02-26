Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray Odeabank G.Antep'e mağlup oldu

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 79-66 yendi.

Yorum Yap

Galatasaray Odeabank G.Antep'e mağlup oldu

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Galatasaray Odeabank; Sinan Güler, Fitipaldo ve Schilb'in sayılarıyla 5. dakikayı 14-13 önde geçti. Savunmada istediği performansı sergileyemeyen sarı-kırmızılılar karşısında Gaziantep Basketbol, Haislip ve Denmon'ın basketleriyle 7. dakikada skoru 18-14'le lehine çevirdi.

ASLAN DEVREYE ÖNDE GİRDİ

İki takımın da hücumda tutuk kaldığı kalan bölüm sonunda ilk çeyrek, 22-22 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyoda Daye'in pota altından, Diebler'ın da üç sayı çizgisinin gerisinden ürettiği basketlerle başlayan ev sahibi takım, 14. dakikayı 27-22 üstün geçti. Çeyreğin kalan bölümünde skordaki üstünlüğünü koruyan Galatasaray Odeabank, Micov'un son saniyede bulduğu sayılarla soyunma odasına 38-29 önde gitti.

CİMBOM JEFFERSON'U DURDURAMADI

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan konuk ekip, Balazic ve Haislip'in bulduğu basketlerle 24. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 43-40. Gaziantep Basketbol, Rautins ve Jefferson ile sayı üretmeye devam etti ve üçüncü periyodu 58-56 önde geçti. Konuk ekip, final çeyreğine Haislip ve Jefferson'un basketleriyle başlarken, Galatasaray Odeabank, Sinan Güler ve Daye ikilisiyle 32. dakikada eşitliği yakaladı: 62-62.

Denmon ve Jefferson ile rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Gaziantep Basketbol, karşılaşmayı 79-66 kazandı.

Karşılaşmanın en skorer ismi Gaziantep Basketbol'da 31 sayıyla oynayan Jefferson olurken, Galatasaray Odeabank'ta Sinan Güler'in 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM