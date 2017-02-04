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Galatasaray Odeabank sahasında Panathinaikos'a kaybetti

THY Euroleague'de Galatasaray Odeabank, sahasında Panathinaikos'a 84-79 mağlup oldu.

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Galatasaray Odeabank hızlı başladığı maçta farkı bir ara 11 sayıya kadar çıkardı. Ancak Panathinaikos ikinci çeyreğin ortalarında Galatasaray Odeabank'ı yakaladı. Farkı bir ara 14 sayıya çıkaran Yunan ekibi karşısında Galatasaray Odeabank maçtan 84-79 mağlup ayrıldı.

Galatasaray Odeabank sahasında Panathinaikos'a kaybetti

21 MAÇTA 15 YENİLGİ

Galatasaray Odeabank, THY Euroleague'deki 21 maçta 15. yenilgisini aldı. Panathinaikos ise 12. galibiyetini elde etti.

Temsilcimizde Pleiss 15 sayı, Micov ve Schilb 14'er sayı attı. Panathinaikos'ta ise Mike James 18 sayı kaydetti.

Galatasaray Odeabank sahasında Panathinaikos'a kaybetti

Galatasaray Odeabank: 79 - Panathinaikos Superfoods: 84

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Milivoje Jovcic (Sırbistan), Anne Panther (Almanya)

Galatasaray Odeabank: Sinan Güler 11, Micov 14, Schilb 14, Göksenin Köksal 5, Pleiss 15, Tyus 7, Daye 2, Diebler 11, Fitipaldo

Panathinaikos Superfoods: Calathes 10, Feldeine 15, Gabriel 5, Gentile, Bourousis 8, Singleton 15, Nichols 3, Rivers 8, James 18, Pappas 2, Fotsis, Charalampopoulos

1. Periyot: 24-18

Devre: 40-43

3. Periyot: 64-68

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