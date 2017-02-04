Galatasaray Odeabank sahasında Panathinaikos'a kaybetti

Bir kelime bir anı İlhan Cavcav

1 Türk futbolunun unutulmaz lakapları Karakterleri, oyun stilleri ve dış görünümleriyle ünlü futbolculara verilen lakaplar artık geride kaldı. İşte onlardan bazıları..

2 Mesut Özil İspanya'ya geri dönüyor Arsenal'in sözleşmesini yenilemediği Mesut Özil, La Liga devi Barcelona'ya transfer oluyor.

3 Beşiktaş hafta içi maçlarında F.Bahçe'yi 3'e katladı Aziz Yıldırım'ın itiraz ettiği Pazartesi maçlarında Beşiktaş rakiplerine fark attı.

4 Maç oynanırken dürüm yiyen futbolcu Küçük Kaymaklı ile Lapta arasında oynanan karşılaşmada, yedek kulübesinde acıkan bir futbolcu sipariş ettiği dürümü yedi.

5 Volkan Demirel: Beşiktaş'a ilk yenilgisini tattıracağız Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, yeni stadında henüz yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş'a ilk mağlubiyetini tattıracaklarını söyledi.

6 Türk kulüpleri reddetti onlar yıldız oldu Türk kulüpleri tarafından beğenilmeyip gönderilen, daha sonra ise yıldız olan futbolcular..

7 Beşiktaş iki Mario'dan birini alacak Beşiktaş, gelecek sezon bonservisi elinde olacak olan Mario Gomez ile Juventuslu Mario Mandzukic'ten birini transfer etmeyi planlıyor.

8 Hakan Çalhanoğlu'ndan men cezasına ilk tepki Futboldan 4 ay men edilen Hakan Çalhanoğlu, babasının bir daha asla işine karışmayacağını söyledi.

9 Podolski sezon sonu Japonya yolcusu Devre arasında Japonya'nın Vissel Kobe takımına transferi gündeme gelen Podolski'nin gizli anlaşmayla sezon sonu satılacağı öğrenildi.