Galatasaray taraftarı hakeme yabancı maddeler attı

TT Arena'ya gitmek için bindikleri otobüslerin camlarını kıran Fenerbahçe taraftarları stada alınmadı.

Fenerbahçe, derbi öncesi Galatasaray'a attığı gollerden oluşan bir video paylaştı. Alex'in olmaması dikkat çekti.

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Messi'den 500 gole direkt katkı

Messi, Barcelona formasıyla çıktığı 391 maçta 500 gole doğrudan katkı yaparak adını bir kez daha tarihe kazıdı.