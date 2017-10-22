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Galatasaray taraftarı hakeme yabancı maddeler attı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 60. dakikasında saha karıştı, sarı-kırmızılı taraftarlar yardımcı hakeme yabancı maddeler attı.

Galatasaray taraftarı hakeme yabancı maddeler attı
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 60. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin penaltı beklediği pozisyon sonrası ortalık karıştı.

ÇAKIR PENALTI VERMEDİ SAHA KARIŞTI

Feghouli, ceza sahasında Hasan Ali'yi geçti ancak Fenerbahçeli futbolcu topu eliyle kesti, Cüneyt Çakır devam kararı verdi.

(Görüntüler beİNSports'tan alınmıştır)

Cüneyt Çakır'ın bu kararına tepki gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, yardımcı hakem Tarık Ongun'un bulunduğu alana yabancı cisimler attı. Oyun kısa bir süre durduktan sonra yeniden başladı.

(Görüntüler beİNSports'tan alınmıştır)

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