Galatasaray taraftarının Tolga'ya isyanı

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena’nada Fenerbahçe’yi konuk etti. Sarı-kırmızılı takım sahadan 90. dakikada yediği golle 1-0 mağlup ayrıldı.

Bu mağlubiyet sonrası Galatasaray taraftarı yönetim ve futbolculara isyan etti.

TOLGA'YA İSYAN ETTİ

Maçtan sonra stattan ayrılmak için takım otobüsüne giden Tolga Ciğerci bir Galatasaray taraftarının serzenişiyle karşılaştı.

Tolga'dan kendisini dinlemesini isteyen taraftar, milli oyuncuya takımın ruhsuz olduğunu ve herkesin paraya baktığını söyledi. Bu isyan karşısında sessiz kalan Tolga bir şey söyleyemeden oradan ayrıldı.

Galatasaray taraftarı Tolga'ya serzenişte bulundu - İZLE