Dursun Özbek: Hakan FETÖ'cü olduğu için üyeliğini kaybetti

Önüne çıkan her şeyden atlıyan adam

1 Galatasaray taraftarından Ergin Ataman'a tepki Ataman, tribünlerden kendisine gösterilen tepkiler ve yapılan tezahüratlar nedeniyle soyunma odasına gitti.

2 İşte marka değeri en yüksek 50 kulüp Marka değeri en yüksek 50 kulüp belli oldu! İşte o liste ve temsilcilerimizin durumu...

3 Aziz Yıldırım: Anneme küfredenler FETÖ'cüler Aziz Yıldırım, kendisine yönelik Abdi İpekçi Spor Salonu'nda küfürlü tezahüratta bulunanlar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

4 Emre Mor'un menajerinden Beşiktaş ve F.Bahçe açıklaması Emre Mor'un menajeri Mustafa Özcan, genç futbolcunun Türkiye'ye sadece tatil için gelebileceğini söyledi.

5 Roger Federer'den Panenka vuruşu - İZLE Miami Açık'ın çeyrek finalinde Federer, Çek Tomas Berdych'i 2-1 yendiği maçta yaptığı vuruşla izleyenlerden büyük alkış aldı.

6 Aziz Yıldırım uyardı Ozan baklavaları çıkardı Fenerbahçe'de kiloları olduğu için eleştirilen Ozan Tufan, son paylaştığı fotoğrafla gündem oldu.

7 Bruma Galatasaray'dan ayrılıyor Galatasaray yönetimi, sezon başından bu yana menajerinin isteği üzerine sözleşmesini uzatmayan Bruma'yı satma kararı aldı.

8 Beşiktaş Kulübü Ekrem Dumanlı'yı ihraç ediyor Galatasaray’dan sonra Beşiktaş Kulübü de FETÖ ile bağlantısı olan üyelerin ihracı için harekete geçti.

9 Podolski'nin yerine Martinez geliyor Podolski'nin sezon sonunda Japonya'ya gidecek olmasından dolayı forvet arayışına giren Galatasaray'da gündeme gelen isim Martinez oldu.