UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine elendiği maçın ardından stat içi ve çevresinde yoğun protestolar yapan Galatasaraylı taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin girişinde Sarı-Kırmızılı takımı taşıyan otobüsü beklediler.
Galatasaray taraftarları Florya'da VİDEO
Maçın bitiş düdüğünün ardından Florya'ya giden Sarı-Kırmızılı taraftarlar özellikle yönetime ve teknik direktör Tudor'a tepkililer. Polisin, tomalar ile yoğun güvenlik önlemi aldığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Sarı-Kırmızılı taraftarlar takım otobüsünü beklediler.
TAKIM KAFİLESİ FLORYA'YA GELMEDİ
Sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitmedi.
Takım otobüsüne binmeyen oyuncular, kendi özel araçları ile stattan ayrıldı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanan taraftarlar da olaysız bir şekilde tesislerden ayrıldı.