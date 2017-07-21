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Galatasaray taraftarları Florya'da

Galatasaraylı taraftarlar, protesto amacıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'nin girişinde Sarı-Kırmızılı takımı taşıyan otobüsü bekliyorlar.

Galatasaray taraftarları Florya'da
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine elendiği maçın ardından stat içi ve çevresinde yoğun protestolar yapan Galatasaraylı taraftarlar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin girişinde Sarı-Kırmızılı takımı taşıyan otobüsü beklediler.

Galatasaray taraftarları Florya'da VİDEO

Maçın bitiş düdüğünün ardından Florya'ya giden Sarı-Kırmızılı taraftarlar özellikle yönetime ve teknik direktör Tudor'a tepkililer. Polisin, tomalar ile yoğun güvenlik önlemi aldığı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Sarı-Kırmızılı taraftarlar takım otobüsünü beklediler.

TAKIM KAFİLESİ FLORYA'YA GELMEDİ

Sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitmedi.

Takım otobüsüne binmeyen oyuncular, kendi özel araçları ile stattan ayrıldı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanan taraftarlar da olaysız bir şekilde tesislerden ayrıldı.

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