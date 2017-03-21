Galatasaray-Tolgay flörtünde son durum

Galatasaray, transferde şimdiden yeni sezonun planlarını yapmaya başladı.

Teknik Direktör Tudor'un gelmesiyle yeni bir kimliğe bürünecek olan sarı-kırmızılı takım öncelikle yaş ortalamasını düşürmek istiyor.

AMK Spor'un haberine göre; Orta sahayı dinamik bir isimle canlandırmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ta son dönemde yedek kulübesinde oturmaya başlayan ve bu nedenle mutsuz olan 26 yaşındaki Tolgay Arslan'ı gözüne kestirdi.

3 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

Galatasaray, gelecek sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan başarılı oyuncuyu transfer etmek için 3 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

TOLGAY DA İSTİYOR

Yönetimin, önümüzdeki haftalarda Beşiktaş'ın kapısını çalarak Tolgay Arslan'ı resmen istemesi bekleniyor. Siyah-beyazlı futbolcunun da G.Saray'a gitmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Bu sezon Süper Lig'de 22 karşılaşmada forma giyen Tolgay ortalama 57 dakika sahada kaldı.

Kartal, yıldız futbolcuyu Hamburg'dan 450 bin Euro'ya transfer etmişti.

G.SARAY'A DA SATARIZ

Öte yandan 2. Futbol Zirvesi'nde Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve G.Saray Başkanı Dursun Özbek’in diyaloğu dikkat çekti.

Orman, “Dursun Başkan parayı bulursa ona da oyuncu satarız” açıklamasında bulunmuştu.

Tolgay'ın G.Saray'a gitmek istemesi, 3 milyon Euro'dan daha yüksek bir rakama satmayı planlayan Orman'ın elini kolunu bağlamış durumda.