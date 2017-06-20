Galatasaray yönetiminin Sneijder'i yollama planı

33 yaşındaki Hollandalı yıldızın 5 milyon Euro'yu aşan yıllık ücretinden kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılar, menajer Albers'e mesaj gönderdi: "Kulüp bulmanız halinde, size her türlü kolaylığı sağlayacağız..."

KULÜP BULURSA BONSERVİS ALINMAYACAK

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, "Sneijder'in bir yıl daha kontratı var. İki tarafın menfaatlerini düşünerek bu konuda karar alacağız" diyerek politik bir açıklama yapsa da Galatasaray yönetimi, Hollandalı 10 numaranın biletini kesti.

Sneijder'in sözleşmesinde, "7.5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunmasına rağmen, sarı-kırmızılı idareciler kulüp bulması halinde menajer Guido Albers'e gereken kolaylığı sağlayacaklarını iletti.

Çünkü yönetimde 33 yaşını devirmiş Sneijder'e 7.5 milyon Euro bonservisle birlikte yatırım yapacak kulüp çıkmayacağı görüşü hakim. Bu yüzden Sneijder'den kendisine kolaylıkla takım bulması adına bonservis talep edilmeyecek ve 5 milyon Euro'yu aşan yıllık ücretinden tasarruf sağlanacak.

MALİYETİNİ KARŞILAMIYOR

Wesley Sneijder, taraftarın gönlünde 1 numara olsa da yönetim içinde desteğini tamamen kaybetmiş durumda. Yıldız oyuncunun hem maliyetine göre performansı yeterli bulunmuyor hem de takım içi disiplini bozduğu düşünülüyor.

Yeni sezonda daha dinamik bir Galatasaray kurmaya çalışacak teknik direktör İgor Tudor takımın beyni olarak Sneijder'den 6 yaş genç olan Belhanda'yı görüyor.

BU SEZON 15 ASİST YAPTI

Bu sezon ligde asist kralı olan, kilit pas değerinde lig ikincisi, orta değerinde ise üçüncüsü olan Sneijder, skora katkıları ile takımına büyük bir para da kazandırdı. Geride kalan sezonda 5 gol atan ve 15 asist yapan Hollandalı, puan primlerinden takımın kasasına 4,5 milyon TL koydurdu.