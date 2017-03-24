Galatasaray'a küfreden Volkan'a 300 TL ceza

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 26 Ocak 2017 tarihinde Ülker Sports Arena'da Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan basketbol maçında hakaret içerikli tezahürat yaptığı gerekçesi ile Fenerbahçe futbol takımının kalecisi Volkan Demirel hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadalu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, yürüttüğü soruşturma sonucunda Demirel hakkında cezai sorumluluğa ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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300 TL CEZA

Kararda, Demirel'e yüklenen suçun vasfının Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair 6222 Sayılı Kanun kapsamında adli para cezası gerektirdiği, bu kanun kapsamında Demirel'e 300 TL adli para cezası verildiği, Demirel'in de çıkarılan tebligata uygun olarak bu tutarı ödediği kaydedildi.