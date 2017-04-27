Galatasaray'a üçüncülük yoksa tatil de yok

Galatasaray ligi üçüncü olarak bitiremezse ‘kabus’ gibi bir tablo ile karşı karşıya kalacak, futbolcular bir ay yerine sadece 10 gün tatil yapabilecek.

Şampiyonlar Ligi hedefinden kopan Galatasaray’ın artık tek umudu, F.Bahçe’ye kaptırdığı 3.’lük koltuğ. Çünkü Galatasaray, bu hedefine ulaşamazsa futbolcuları oldukça zor günler bekliyor.

TAKVİM SIKIŞACAK

Spor Toto Süper Lig 4 Haziran’da sona erecek, G.Saray’da Dünya Kupası elemeleri nedeniyle ligin ardından birçok futbolcu milli takım kamplarının yolunu tutacak.

7-9 Haziran tarihleri arasında milli maçlar oynanacak ve takımdaki birçok oyuncu tatiline 10 Haziran tarihinde başlayacak. G.Saray üçüncü olamazsa, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları nedeniyle sezonu haziran ayında açacak.

Kupanın da sahibine göre G.Saray dördüncü olursa, 13 Temmuz tarihlerinde oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu nedeniyle yeni sezonu 20 Haziran’da açacak.

TRABZONSPOR TEHLİKESİ

Bu durumda Galatasaray kötü geçen bir sezonun ardından çok kısa bir tatil yapacak. Bu arada formda olan Trabzonspor da 4.’lük koltuğu için takibine devam ederken, G.Saray ligi 5. bitirirse Avrupa biletini Başakşehir ya da F.Bahçe, G.Saray’a getirecek.

Türkiye Kupası’ndan statü gereği sadece kupa galibine Avrupa bileti verilirken, kupayı Fenerbahçe ya da Başakşehir kazanırsa, Galatasaray ligi 5. bitirse dahi UEFA Avrupa Ligine katılabilecek. Aksi takdirde Konya ya da Kasımpaşa, kupayı kazanırsa ligi 5. bitiren takım Avrupa Ligine gidemeyecek.