Galatasaray'da Sneijder görüşme odasına

Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla, Hollanda Milli Takımı'ndan dönüşte yıldız futbolcuyla görüşme yapılacak ve taraftarı mutsuz eden sözlerinin nedeni sorulacak.

1 hafta içinde önce 'mutluyum' açıklaması yapan sonra ise ayrılık sinyali veren Wesley Sneijder, yönetim nezdinde şaşkınlık yarattı.

MİLLİ TAKIM DÖNÜŞÜ TARAFLAR GÖRÜŞECEK

Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla, Hollanda Milli Takımı'ndan dönüşte yıldız futbolcuyla görüşme yapılacak ve taraftarı mutsuz eden sözlerinin nedeni sorulacak.

Galatasaray'daki geleceği hakkında konuşan Sneijder, "Bu durumu düşünüyorum, evet. Galatasaray'ın neyi istediğini bilmek isterdim. Büyük borçları var, ancak önümüzdeki yıl ekibe nasıl bakıyorlar? Eğer iki taraf da bazı sınırları aştıysak, birbirimize karşı dürüst olabiliriz, bunca harika yıl geçirdik. Sanırım, o zaman problem olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası Elemeleri'nde ise önceki gün Bulgaristan maçında 45 dakika görev yaptı. Hollanda, rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu.