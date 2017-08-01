Galatasaray'da yerli operasyonu

Galatasaray, gözünü yerli futbolcu transfere çevirdi. Şu ana kadar 5 yabancı oyuncuyu renklerine bağlayan sarı kırmızılılar birçok yerli isimle de masaya oturmaya hazırlanıyor.

6 İSİM GÜNDEMDE

Galatasaray'ın sol bek için adayları, Gençlerbirliği'nden Uğur Çiftçi ve Bursaspor'dan yerli statüsünde oynayan Aziz Behich. Sarı kırmızılılar orta saha için Osmanlıspor'dan Musa Çağıran, sağ kanat için Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner ve Kayserispor'dan Deniz Türüç, sol kanat içinse Fenerbahçe ile yollarını ayıran Volkan Şen'i gündemine aldı.

Galatasaray Yönetimi, kadroda en az 14 yerli oyuncu bulundurma zorunluluğu nedeniyle bu isimler için girişimlere başlayacak. Yönetim, teknik direktör Igor Tudor'un da onayıyla listedeki bazı isimlerle sözlü olarak temasa geçti.

Takımdan ayrılan oyunculardan dolayı öncelikle yabancı oyuncu transferini çözen sarı kırmızılı takım, yerli oyuncu takviyesiyle denge oluşturmaya çalışacak.