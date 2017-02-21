Galatasaray'dan gidenler şov yapıyor

Galatasaray ligde zirve yarışında kritik kayıplar vermeye devam ediyor. Şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın 7 puan gerisinde olan sarı-kırmızılılardan ayrılan isimlerin performansı ise göz kamaştırıyor.

Bu sezon başında yolların ayrıldığı Alex Telles, Emre Çolak ve devre arasında giden Hamit Altıntop yeni takımlarında kendilerini buldu.

TELLES VE EMRE ÇOLAK ÇIKIŞ YAPTI

Özellikle Hamit Altıntop kısa sürede yakaladığı çıkışla kendine geldi. Bundesliga'da Darmstadt takımına giden 32 yaşındaki Hamit, ilk 2 maçında 180 dakika forma giydi. Tecrübeli orta saha, Borussia Dortmund'u 2-1 yendikleri maçın ardından da ligde haftanın en iyisi seçildi.

Porto'nun yolunu tutan Telles de bu sezon 32 resmi maça çıktı ve ilk 11'deki yerini garantiledi. Şu anda Portekiz Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı olan Porto'nun 19 maçlık yenilmezlik serisinde de Telles önemli bir yer tuttu. Brezilyalı sol bekin, milli takım için de en önemli adaylardan biri olduğu belirtiliyor.

3 KEZ AYIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Esas patlamayı ise Emre Çolak yaptı. Sezon başlarken La Liga'ya Deportivo La Coruna'ya giden Emre, kısa sürede takımın en önemli yıldızı oldu. 21 resmi maçta 3 gol, 8 asistle sivrilen 25 yaşındaki oyuncu tam 3 kez Deportivo'da ayın en iyisi oyuncusu ödülünü aldı. Tecrübeli orta saha, milli takım formasına da geri döndü.