Galatasaray'dan rakiplerine koreografili gönderme

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi ağırladığı derbi öncesinde tribünlerde görsel şölen vardı.

ROCKY'Lİ KOREOGRAFİ

Efsane Rocky filminin karakterinin açıldığı koreografide; 'Ayağa Kalk! Siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor' yazıldı. Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan'ın yaptığı koreografi sırasında statta Rocky'nin "Eye of the Tiger." müziği çaldı.

Koreografinin arka kısmında yer alan ringin bir kenarında Aykut Kocaman, diğer tarafında ise Şenol Güneş bulunuyordu. Bu koreografiyle Galatasaray taraftarı rakiplerine 'Biz kötü olduğumuz için siz iyi görünüyorsunuz' mesajı verdi.

(Görüntüler beİNSports'tan alınmıştır)