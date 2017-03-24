Ensonhaber.com'a dön

Galatasaray'ı yenen Yakın Doğu Avrupa Kupası'nda finalde

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray'ı yenerek finale yükseldi.

Yorum Yap

Galatasaray karşısında ilk maçı 87-81 kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, ikinci karşılaşmada da rakibine şans tanımadı ve finalde Bellona AGÜ'nün rakibi oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi - Galatasaray: 81-68

Salon: Caferağa

Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Juris Kokainis (Letonya), Pavel Fuska (Slovakya)

Yakın Doğu Üniversitesi: Eldebrink 4, Robinson, Hollingsworth 10, McBride 24, Vandersloot 14, Olcay Çakır 2, Leuchanka 2, Carson 15, Bahar Çağlar 10, Vajda

Galatasaray: Deniz Çolakoğlu, Pınar Demirok 5, Traore 21, Silva 3, Paris, Işıl Alben 3, Papova 8, Vitola 8, Jefferson 20

1. Periyot: 16-9

Devre: 41-30

3. Periyot: 59-52

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM