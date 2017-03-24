Galatasaray'ı yenen Yakın Doğu Avrupa Kupası'nda finalde

Galatasaray karşısında ilk maçı 87-81 kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, ikinci karşılaşmada da rakibine şans tanımadı ve finalde Bellona AGÜ'nün rakibi oldu.
Yakın Doğu Üniversitesi - Galatasaray: 81-68
Salon: Caferağa
Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Juris Kokainis (Letonya), Pavel Fuska (Slovakya)
Yakın Doğu Üniversitesi: Eldebrink 4, Robinson, Hollingsworth 10, McBride 24, Vandersloot 14, Olcay Çakır 2, Leuchanka 2, Carson 15, Bahar Çağlar 10, Vajda
Galatasaray: Deniz Çolakoğlu, Pınar Demirok 5, Traore 21, Silva 3, Paris, Işıl Alben 3, Papova 8, Vitola 8, Jefferson 20
1. Periyot: 16-9
Devre: 41-30
3. Periyot: 59-52