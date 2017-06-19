Galatasaray'ın rakibi belli oldu

Gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın, 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi bugün yapıldı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleșen kura çekimine, 1. ön eleme turunda 100, 2. ön eleme turunda ise 16 takım katıldı.

Turnuvaya 2. ön eleme turundan bașlayacak Galatasaray, İsveç'in Östersunds ekibiyle karșı karșıya gelecek.

GALATASARAY'IN İLK MAÇI 13 TEMMUZ'DA

Galatasaray'ın mücadele edeceği 2. ön eleme turu karşılaşmaları 13 ve 20 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

İlk maç 13 Temmuz'da İsveç'te, rövanş karşılaşması ise 20 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.

22 futbolcudan oluşan Östersunds FK'nin toplam kadro değeri 7 milyon euro, takımda bonservis değeri en yüksek futbolcu ise 800 bin euro ile Saman Ghaddos.