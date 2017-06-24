Galatasaray'ın yeni yıldızları İstanbul'a geliyor

Transferde sıcak gelişmler yaşanıyor. beİNSports'un haberine göre Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Maicon, Belhanda ve Gomis 28 Haziran'da İstanbul'da olacak.

GOMİS VE BELHANDA 'EVET' DEDİ

Gomis, sarı-kırmızılılar'ın 3 yıllık teklifine bugün 'evet' dedi. Galatasaray, Gomis'in kulübü Swensea ile 2.5 milyon euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı.

Belhanda ile daha önceden anlaşan Galatasaray, 8 milyon euro karşılığında bu transferi gerçekleştirecek.

MAİCON'LA 4 YILLIK ANLAŞMA

Stoper mevkinde Maicon transferini bitiren Galatasaray, Brezilyalı futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.

Böylece Galatasaray hem stoper hem orta saha hem de forvete 3 transferi yapmış oldu. Yeni transferler 28 Haziran'da İstanbul'da olacak.