Galatasaray'ın yeni yıldızları İstanbul'a geliyor

Transferde sıcak gelişmler yaşanıyor. beİNSports'un haberine göre Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Maicon, Belhanda ve Gomis 28 Haziran'da İstanbul'da olacak.
GOMİS VE BELHANDA 'EVET' DEDİ
Gomis, sarı-kırmızılılar'ın 3 yıllık teklifine bugün 'evet' dedi. Galatasaray, Gomis'in kulübü Swensea ile 2.5 milyon euro bonservis bedelinde anlaşma sağladı.
Belhanda ile daha önceden anlaşan Galatasaray, 8 milyon euro karşılığında bu transferi gerçekleştirecek.
MAİCON'LA 4 YILLIK ANLAŞMA
Stoper mevkinde Maicon transferini bitiren Galatasaray, Brezilyalı futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağladı.
Böylece Galatasaray hem stoper hem orta saha hem de forvete 3 transferi yapmış oldu. Yeni transferler 28 Haziran'da İstanbul'da olacak.