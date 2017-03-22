Galatasaraylı futbolcular 4 aydır para alamıyor

Jan Olde Riekerink’in yerine İgor Tudor’u getirerek şampiyonluk yarışına yeniden çıkış yakalamayı amaçlayan ancak umduğunu bulamayan G.Saray’da futbolcuların da yaşananlardan rahatsız olduğu öğrenildi.

4 AYDIR PARA ALAMIYORLAR

4 aydır para alamayan oyuncuların üstüne bir de medyada çıkan sezon sonunda içlerinden bir çoğuyla yolların ayrılacağı şeklindeki haberlere yönetimin sessiz kalması Florya’daki huzursuzluğu iyice arttırdı.

Takım içi gruplaşmaların da olduğu Sarı-Kırmızılılar’da akıbetinin ne olacağını bilmeyen bazı futbolcuların moralsiz olduğu bildirildi.

OYUNCULAR SİSTEMİ BEĞENMEDİ

Tudor’un uygulamak istediği üçlü savunma sistemine uyum sağlamakta güçlük çeken ve bu sistemi takımın oyuncu yapısına uygun bulmayan birçok futbolcunun, kendi aralarında Hırvat hocayı eleştirdikleri kaydedildi.

Genç hocanın sezon ortasında yaptırdığı ağır yükleme antrenmanları nedeniyle yaşadıkları sakatlıklara da isyan eden oyuncuların, buna rağmen Florya’da dertlerini anlatacakları bir muhatap bulamadıkları için de sıkıntıda oldukları ifade edildi.