Galatasaraylı Josue'nin yeni adresi Fenerbahçe

Fenerbahçe yeni sezonun transferleri için şimdiden düğmeye bastı, ilk ciddi adımı da attı.

Fenerbahçe kurmaylarının kısa bir süre önce Portekizli futbolcu Josue'nin bonservisini elinde bulunduran Porto'nun yönetimiyle temasa geçtiği ve resmi teklif yaptığı öğrenildi.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Her fırsatta Türkiye'de çok mutlu olduğunu belirten 26 yaşındaki 10 numaranın da kulüplerin anlaşması halinde Fenerbahçe fikrine çok sıcak bakacağı gelen haberler arasında.

Josue, Türkiye'deki çıkışını 2014-2015'te Bursaspor formasıyla yapmış, 39 maçta sahaya çıkıp 9 gol atmış, 6 da asist yapmıştı. Sonraki sezonunda beklentilerin gerisinde kalan Portekizli daha sonra ülkesine dönmüş ve Braga'ya kiralanmıştı. Bu sezon ise Galatasaray'da 24 maçta 3 gol, 4 asisti var.