Galatasaraylılardan Volkan'a Muslera göndermesi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı müthiş bir heyecana sahne oldu.

2-2'nin rövanşında sahasında Başakşehir'i ağırlayan Fenerbahçe, normal süresi 2-2 biten maçın penaltı atışlarında rakibine yenilerek kupadan elendi.

VOLKAN DAMGA VURDU

Penaltı atışlarına ise Volkan Demirel damga vurdu. Başakşehir'in her penaltı atışı öncesi rakibinin moralini bozmak için sürekli su içen tecrübeli kaleci, sıra kendisine geldiğinde ise topu auta gönderdi.

PENALTI BÖYLE ATILIR VOLKAN

Volkan'ın penaltı kaçırmasının ardından Galatasaraylı taraftarlar, yıllar evvel Manisaspor maçında penaltıdan gol atan Muslera'nın fotoğraflarını ''Penaltı böyle atılır Volkan'' notunu düşerek paylaşmaya başladı.