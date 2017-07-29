Gatlin'den Usain Bolt'a

Önümüzdeki hafta başlayacak Dünya Atletizm Şampiyonası sonrası kariyerine nokta koyacak olan Usain Bolt'a, pistteki ezeli rakibi Justin Gatlin'den çağrı var.

NEDEN OLMASIN

Rio 2016'nın yanı sıra son iki dünya şampiyonasında Bolt'un arkasında ikinci sırayı alan Gatlin, 30 yaşındaki Jamaikalı meslektaşının emeklilik kararını yeniden gözden geçirebileceğini söyledi. Bolt'un ilerleyen dönemde fikrini değiştirme ihtimaline ilişkin soruya "Neden olmasın?" karşılığını veren, "O adeta bir rock star. Dünyanın her yerinde partiler düzenleyip hayatını yaşayabilecek biri. Ancak belli bir dinlenme süresinden sonra yarışmayı ne kadar sevdiğini farkedip, pistte yeniden şansını deneyebilir. Bolt gibi bir yıldızın her zaman böyle bir geri dönüş yapma şansı var." diye konuştu.

Sanılanın aksine Jamaikalı sprinterin oldukça hırslı bir karaktere sahip olduğunu belirten 35 yaşındaki Gatlin, "Bolt, kariyerim boyunca yarıştığım en mücadeleci isimdi. Ondan başka hiçbir sporcuyla bu kadar çok kafa kafaya yarışmadım." ifadelerini kullandı.

2004 Atina Olimpiyatları'nda 100 metrede altın madalyanın sahibi olan Justin Gatlin, 2001 ve 2006 yıllarında olmak üzere iki kez doping cezasına çarptırılmıştı.