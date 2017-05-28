Gaziantepspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'a konuk olacak.
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA
Sezon başından beri zorlu bir zirve mücadelesi veren siyah-beyazlı takım, deplasmandaki mücadeleye şampiyonluk turu atmak için çıkacak.
Gaziantepspor ile lider Beşiktaş arasındaki karşılaşma, saat 19.00'da Kalyon Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Gaziantepspor: Erten, Barış, Pedroso, Musa, Abdülkadir, Thiam, Fatau, Orkan, Kangwa, Ben Hatira, Ghilas
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Cenk, Talisca, Babel, Aboubakar