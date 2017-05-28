Ensonhaber.com'a dön

Gaziantepspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

Lider Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında kazanırsa şampiyon olacağı maçta Gaziantepspor'la karşılaşacak.

Gaziantepspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Yorum Yap

Lider Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'a konuk olacak.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA

Sezon başından beri zorlu bir zirve mücadelesi veren siyah-beyazlı takım, deplasmandaki mücadeleye şampiyonluk turu atmak için çıkacak.

Gaziantepspor ile lider Beşiktaş arasındaki karşılaşma, saat 19.00'da Kalyon Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.

İŞTE İLK 11'LER

Gaziantepspor: Erten, Barış, Pedroso, Musa, Abdülkadir, Thiam, Fatau, Orkan, Kangwa, Ben Hatira, Ghilas

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Cenk, Talisca, Babel, Aboubakar

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM