Genç güreşçi Fatih Başköy Avrupa üçüncüsü

Macaristan'ın Szombathely kentindeki şampiyonada, erkekler grekoromen stil 98 kiloda Fatih Başköy, bugünkü müsabakalar sonrasında Türkiye'ye tek madalyayı getiren isim oldu.

Üçüncülük maçında Rusya'dan Aleksandr Golovin ile karşılaşan Fatih Başköy, rakibini 3-0 yenerek, bronz madalyaya ulaştı.

Diğer Türk güreşçilerden 59 kiloda Abdurrahman Altan, bronz madalya için Litvanyalı Justas Petravicius ile karşılaştı. Müsabakayı 4-1 geride götürürken rakibine tuş olan Abdurrahman Altan, madalya şansını kaybetti.

71 kiloda ise Murat Dağ, üçüncülük maçında Ukraynalı Artur Politaiev ile mücadele etti. Minderden 7-7'lik skorla ayrılan Murat, rakibinin 4 puanlık oyunu nedeniyle yenik sayıldı ve madalyanın uzağında kaldı.