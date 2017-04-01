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Genç güreşçi Fatih Başköy Avrupa üçüncüsü

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın beşinci gününde Türkiye, bir bronz madalya kazandı.

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Macaristan'ın Szombathely kentindeki şampiyonada, erkekler grekoromen stil 98 kiloda Fatih Başköy, bugünkü müsabakalar sonrasında Türkiye'ye tek madalyayı getiren isim oldu.

Üçüncülük maçında Rusya'dan Aleksandr Golovin ile karşılaşan Fatih Başköy, rakibini 3-0 yenerek, bronz madalyaya ulaştı.

Diğer Türk güreşçilerden 59 kiloda Abdurrahman Altan, bronz madalya için Litvanyalı Justas Petravicius ile karşılaştı. Müsabakayı 4-1 geride götürürken rakibine tuş olan Abdurrahman Altan, madalya şansını kaybetti.

71 kiloda ise Murat Dağ, üçüncülük maçında Ukraynalı Artur Politaiev ile mücadele etti. Minderden 7-7'lik skorla ayrılan Murat, rakibinin 4 puanlık oyunu nedeniyle yenik sayıldı ve madalyanın uzağında kaldı.

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