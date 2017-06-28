Genç milli güreşçi Osman Göçen Avrupa 3'üncüsü

Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen şampiyonanın 2. gününde yapılan erkekler serbest stil müsabakaları sona erdi.
84 kiloda mindere çıkan milli güreşçi Osman Göçen, 3'üncülük maçında karşılaştığı Moldovalı Pavel Untila'yı sayı tuşuyla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
120 kiloda ise Onur Alkanoğlu, Polonyalı Jakub Brylewski'ye karşı çıktığı bronz madalya mücadelesini kaybetti.
Şampiyonaya, kadınlar kategorisindeki müsabakalarla devam edilecek. Yarınki karşılaşmalarda Türkiye'yi, 44 kiloda Esra Koç, 51 kiloda Zeynep Yetgil, 59 kiloda Melike Öztürk ve 67 kiloda Merve Pul temsil edecek.