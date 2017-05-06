Genç Milliler Hırvatistan'a 4 attılar

Ay-yıldızlılar, İspanya ve İtalya'nın da yer aldığı A Grubu'ndaki ikinci maçında ev sahibi Hırvatistan ile karşılaştı.

HIRVATLARI FARKLI GEÇTİK

Rijeka kentindeki Rujevica Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 18. dakikada Malik Karaahmet, 49. dakikada Recep Gül, 69. dakikada Ozan Kabak ve 80. dakikada kendi kalesine Stipe Radic attı. Hırvatistan'ın tek golünü ise 67. dakikada Antonio Marin kaydetti.

İlk maçında İspanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, gruptaki son karşılaşmasında 9 Mayıs Salı günü TSİ 13.00'te İtalya ile mücadele edecek.