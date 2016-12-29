Gençlerbirliği Amed Sportif'i farklı yendi

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Gençlerbirliği evinde Amed Sportif'i konuk etti.

GENÇLER FARKLI MAĞLUP ETTİ

Kırmızı-karalar, Diyarbakır temsilcisini 6-0 gibi farklı bir skorla geçerken, golleri; 1. ve 12. dakikalarda Marko Milinkovic, 14. ve 60. dakikalar da Ahmet Oğuz ve 47. dakikada Samuel Owusu, 82. dakikada Vedat Muriç kaydetti.

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VEDAT MURİÇ PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın 30. dakikasında Gençlerbirliği'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

PUANINI 9'A ÇIKARDI

Öte yandan geçtiğimiz hafta Amed Sportif kaptanı Şehmus Özer'in hayatını kaybetmesi nedeniyle Diyarbakır'da oynanacak Amed Sportif-Gençlerbirliği maçı ertlenmişti.

İki takımdan Gençlerbirliği 1 maç eksiğiyle puanını 9'a çıkardı, Amed ise yine maç eksiğiyle 1 puanda kaldı.