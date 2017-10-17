George Weah'ın oğlu ABD'yi çeyrek finale taşıdı

Küçük Weah'ın üç golüyle Paraguay'ı 5-0 yenen ABD, U-17 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

George Weah, Liberya'da devlet başkanlığı seçiminde büyük olasılıkla en çok oy alan isim olacak. Ancak 20 adayın yarıştığı seçimlerde kimse "% 50+1" oya ulaşamadığı için ikinci tur yapılacak ve efsane futbolcu büyük olasılıkla son başkan yardımcısı Joseph Boakai ile ikinci turda yarışacak.

HAT-TRİCK YAPTI

George Weah ülkesinde başkan olmaya çalışırken oğlu Timothy Weah babasının izinde top koşturuyor. New York'da doğan ve kariyerini Paris Saint Germain'de sürdüren Timothy Weah, Hindistan'daki FIFA U-17 Dünya Kupası'nda ABD forması giyiyor. ABD U-17 Milli Takımı'nın en önemli isimlerinden Olan Timothy Weah, Paraguay'ı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldikleri maçta üç gol birden attı.

Timothy Weah, turnuva öncesi verdiği röportajda, Fransa'nın da milli takım için kendisiyle ilgilendiğini doğrulamış ve A Milli Takım tercihini daha yapmadığının altını çizmişti. Diğer 1/16 turu maçında Almanya Kolombiya'yı 4-0 yenip ilk çeyrek finalist olmuştu