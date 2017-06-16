Giray Bulak'tan Adana Demirspor taraftarına övgü

Adana Demirspor, teknik direktör Giray Bulak ile sözleşme imzalamasının ardından Giray Bulak ve yardımcıları basının önünde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Adana Demirspor teknik heyetinin tanıtıldığı toplantıda söz alan Adana Demirspor teknik direktörü Giray Bulak taraftarlara ve camiaya umut dolu mesalar verdi.

TRANSFER AZ OLSUN İYİ OLSUN

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Adana Demirspor teknik direktörü Giray Bulak şu şekilde konuştu; “Elimizde geçen sezondan kalan çok oyuncumuz yok. Doğrusu çok da kalmalarını arzu etmiyoruz. Çok transfer yapmak kolay bir şey. Zorluğu çok insanla ilişkiye geçmek. Kolay tarafı çok oyuncu olduğu için istediğinizi seçip alabilirsiniz. Biz çok transfer yapmak istiyoruz ve hem de iyisini yapmak istiyoruz. Yabancı hakkımız var ama biz mutlaka kota dolacak 10 yabancı alacağız düşüncemiz yok. Az olsun iyisi olsun bunun çabası içerisindeyiz”

HER ŞEY GÜZEL OLACAK

Gelecek sezon TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefi olduklarını belirten Giray Bulat sözlerini şu ifadelerle bitirdi;

“23 yıl sonra beni hatırlayan, annem yoğum bakımdayken onu bırakıp Adana'ya çağıran sayın başkanıma ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. Aldığım ve bana yollanan mesajlar, taraftarın ilgisi ve alakası yükümüzü çok arttırdı. Hiçbir şey bulamazsak çıkıp gerekirse biz oynarız. Taraftarımızdan özellikler rica ediyorum. Çok güzel şeyler olacak biraz sabırlı olsunlar”