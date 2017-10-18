Golden State sezona mağlubiyetle başlıyor

NBA'de yeni sezon 2 karşılaşmayla başladı. 2016-17 sezonunu şampiyon tamamlayan Golden State Warriors ile Houston Rockets arasındaki mücadele büyük heyecana sahne oldu.
HOUSTON 1 FARKLA KAZANDI
6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Rockets, Warriors deplasmanından 122-121 galip ayrıldı.
Rockets'ı galibiyete, 27 sayı, 10 asist, 6 ribauntla oynayan James Harden, 24 sayı kaydeden Eric Gordon ve 20 sayı, 6 ribaunt üreten P.J. Tucker taşıdı. Rockets'ın bu sezon kadrosuna kattığı all-star oyun kurucu Chris Paul ise 4 sayı, 11 asist ve 8 ribauntluk katkı yaptı.
Warriors cephesinde Kevin Durant'in 20 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 4 blok, Stephen Curry'nin 22 sayı, 5 ribaunt, Nick Young'ın 23 sayı ve Draymond Green'in 9 sayı, 13 asist, 11 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.