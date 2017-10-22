Golden State Warriors ikinci kez yenildi

Mücadeleye, Warriors'ın all-star oyuncuları Stephen Curry ve Kevin Durant'in oyundan atılması damga vurdu.

CURRY VE DURANT ATILDI

Curry, bitime 45 saniye kala yaşanan bir pozisyonun ardından kararını beğenmediği hakeme dişliğini fırlattı. Hakem önce Curry'yi sonrasında ise itirazını sürdüren Durant'i oyundan ihraç etti.

Grizzlies'in İspanyol pivotu Marc Gasol 34 sayı ve 14 ribauntla double double yaptı. Tyreke Evans 12 sayı, 7 ribaunt, Mike Conley de 10 sayı, 7 asistlik katkıda bulundu. Warriors'ta Curry'nin 37 sayı, 6 ribaunt ve Kevin Durant'in 29 sayı, 13 ribaunt, 3 blokluk performansı yenilgiyi önleyemedi.