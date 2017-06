Gomis'ten duygusal veda

Galatasaray'ın transferi için Swansea ile anlaşmaya vardığı Bafetimbi Gomis, Fransa'dan ayrılmadan önce geçen sezon formasını giydiği Olympique Marsilya’ya teşekkür etti.

BABASINI DA UNUTMADI

31 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Marsilya'da geçirdiği sezonun kendisine olan güvenini yerine getirdiğini ve unutulmaz bir deneyim yaşadığını söylerken, hayatını kaybeden babasını da unutmadı.

Fransız forvetin mesajı şu şekilde; ''Kariyerim ve yaşamım boyunca birçok zor an yaşadım. Önceki iki sezonda sportif açıdan zordu ama her zaman kendime olan güvenimi korudum. Bu sene babamı kaybetmek gibi zor bir duyguyla tanıştım. Sevdiğiniz birini kaybetmek basit bir şey değil. Ancak bu bana yeni bir güç verdi. Sportif ve insani açıdan bu sezon her zaman kalbim ve ruhumda yer edecek. Her zaman kazanma ruhunun hakimiyetindeki bir kulüpteydim. Destansı bir stat, yorulmayan halk ve sevgilerini kelimelerle tarif edemeyeceğim taraftarlar.

Ellerinden gelen her şeyi veren çalışanlar da vardı. Ofistekiler, teknik ekip, aşçılar, güvenlik görevlileri, bahçıvanlar ve stattaki her insan önemliydi. Böylesine baskılı bir ambiyansı deneyimlediğim için mutluyum. Kulübün yeni projesinin bir parçası olmak önemliydi. Sezon başında bize verilen tek hedef vardı; Avrupa kupalarına katılmak.

20 gol atarak bunun gerçekleşmesine takım arkadaşlarımla beraber katkıda bulundum. Antrenörlerim de bana güvendiler. Bana bu anları yaşamımı sağlayan menajerlerim de dahil herkese kocaman teşekkür ediyorum. Bugün yeni bir sayfa açıyorum ve kalbimdeki dostlar, kardeşler, stat, şehir ve aileyle yeni bir deneyim için ayrılıyorum. Marsilya için en iyisini diliyorum ve rüyalarını yaşamalarını dileyerek taraftarları olarak kalacağımı söylemek istiyorum. Görüşürüz, tekrardan teşekkürler

Bafe''