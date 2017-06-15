Göztepe Hamzaoğlu'yla prensipte anlaştı

Spor Toto Süper Lig'e yükselen Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, teknik direktör Yılmaz Vural ile yolları ayırdıklarını açıkladı.

14 yıldır Süper Lig'de yer alamayan Göztepe, deneyimli hoca Yılmaz Vural'la bu hasretine son vermişti.

HAMZA HOCAYLA ANLAŞILDI

Yönetim ve Vural arasında maaş konusunda anlaşma sağlanamadığı iddia ediliyor. Yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Başkan Sepil, Hamza Hamzaoğlu ve İbrahim Üzülmez'le görüşmüştü.

Son olarak Osmanlıspor'u çalıştıran Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşmaya varıldığı ve resmi imzaların birkaç gün içerisinde atılacağı bildirildi.

2 TAKIMDAN DA GÖNDERİLDİ

Tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu, bu sezon Süper Lig'de çalıştırdığı iki takımdan da gönderildi. İlk önce Bursaspor'da görev yapan ve istenilen sonuçları alamayınca takımdan gönderilen Hamzaoğlu, Osmanlıspor'un başında da kötü sonuçlar alınca sezon sonu Başkent ekibiyle yollarını ayırdı.

SÜPER LİG'E ÇIKAN AYRILIYOR

Öte yandan Yeni Malatyaspor yönetimi de Göztepe yönetimine paralel bir karar vermişti. Yeni Malatyaspor'u Süper Lig'e çıkaran İrfan Buz'la tıpkı Yılmaz Vural gibi yollar ayrılmıştı.