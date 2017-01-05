Göztepe gittiği her takımda şampiyon olan Murat'ı aldı

TFF 1. Lig'in ilk devresini lider kapatan Göztepe, son olarak İsviçre'nin Wil 1900 takımında forma giyen orta saha oyuncusu Murat Akın ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sözleşme imzalayan Murat Akın'ın sarı-kırmızılıların Antalya kampına katıldığı bildirildi.

246 MAÇTA GÖREV ALDI

Belçika'nın Beveren takımından 2008'de Kasımpaşa'ya transfer olarak Türkiye kariyerine başlayan Murat Akın, 2008-2016 yıllarında çeşitli takımlarda 176'sı 1. Lig, 44'ü Süper Lig ve 26'sı Türkiye Kupası müsabakası olmak üzere toplam 246 maçta görev aldı.

GİTTİĞİ HER TAKIMI ŞAMPİYON YAPTI

Öte yandan Akın, geçtiğimiz sezon forma giydiği Kardemir Karabükspor'un da şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmasıyla toplamda 7 takımda da şampiyonluk yaşamış oldu.

Murat Akın forma giydiği ve Süper Lig'e yükselen takımlar şöyle:

2008 -2009 sezonunda Kasımpaşa

2010 -2011 sezonunda Orduspor

2011-2012 sezonunda Kasımpaşa

2012-2013 sezonunda Konyaspor

2013-2014 sezonunda İstanbul Başakşehir

2014-2015 sezonunda Kayserispor

2015-2016 sezonunda ise Kardemir Karabükspor