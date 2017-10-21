Göztepe öne geçtikten sonra daha çok gol yedi

Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-1 üstünlük kurmasına rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Göztepe, bu sezon Fenerbahçe maçının ardından ikinci beraberliğini aldı.

İlk 9 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 17 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 20 gol atıp, kalesinde 15 gol gördü.

KALESİNDE 15 GOL GÖRDÜ

Göztepe, ilk 9 maçta yediği 15 golün 9'unu karşılaşmaların ilk yarılarında, 3'ü dün olmak üzere 6 golü de ikinci yarılarda yedi.

Sadece Osmanlıspor maçında kalesini gole kapatan sarı-kırmızılılar, müsabakalarda önde olduğu dakikalarda rakiplerinin 9 gol kaydetmesini engelleyemedi. Ligin ilk haftasında 2-1 üstün durumda bulunduğu Fenerbahçe maçının 64. dakikasında Martin Skrtel'in golüne engel olamayan Göztepe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Galip geldiği Gençlerbirliği maçında 2, Demir Grup Sivasspor ve Antalyaspor müsabakalarında ise üstün olduğu dakikalarda kalesinde birer gol gören Göztepe, dünkü Aytemiz Alanyaspor maçında ise yine önde olduğu bölümlerde 3 kez rakibinin skor üretmesine mani olamadı.

KALECİLERİN PERFORMANSI

Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk yarıda sakatlandığı için yerini Günay Güvenç'e bırakan kaleci Beto, bu sezon 8 maçta 675 dakika sahada kaldı ve 10 golü engelleyemedi.

Geçen sezon Göztepe'nin TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmasında büyük katkısı olan Günay Güvenç ise 2 maçta 135 dakika mücadele etti ve kalesinde 5 gol gördü.