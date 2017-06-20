Göztepe Rodallega'yı transfer etmek istiyor

İzmir ekibi, Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega'nın transferi için harekete geçti.

TRABZONSPOR'LA GÖRÜŞECEKLER

Daha önce Jose Fernandao, Leonard Kweuke, Mustafa Pektemek'i listesine alan Göztepe yönetiminin, 31 yaşındaki yıldız golcü için bordo-mavililerle görüşeceği öğrenildi.

İngiltere'de Wigan Athletic ve Fulham formalarını giydikten sonra Akhisar Belediyespor'a transfer olan Kolombiyalı golcü Akhisar formasıyla 54 maçta 25 gole imza attı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 1.6 milyon euro karşılığında Trabzonspor'a gelen Rodallega 15 maçta 6 gollük bir performans sergiledi. Bu arada Göztepe, Medipol Başakşehir ile yolları ayrılan stoper Yalçın Ayhan ile bir yıllığına anlaşma sağladı.