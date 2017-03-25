G.Saray Hakan Şükür'ü ihraç etmedi

Sarı-kırmızılıların bugün yapılan yıllık olağan genel kurulunda önemli kararlar alındı.
FETÖ'CÜLER İHRAÇ EDİLDİ
Yapılan oylama sonucunda Zekeriya Öz, Şehabettin Harput, Hüseyin Avni Mutlu, İsmail Demiriz ihraç edildi.
Galatasaray FETÖ'cü Hakan ve Arif'i ihraç etmedi İZLE
ERDEM VE ŞÜKÜR İHRAÇ EDİLMEDİ
Arif Erdem, Hakan Şükür ise oy çokluğuyla Galatasaray'dan ihraç edilmedi.
SALONDA İZMİR MARŞI SÖYLENDİ
Öte yandan Hakan Şükür'ün ihraç edilmemesi kararının ardından salondaki bazı üyeler İzmir Marşı söyleyerek bu duruma sevindi.