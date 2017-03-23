G.Saray küme düştüğü branşta kâr elde etti

Galatasaray’da Mali Genel Kurul, 25 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu son derece önemli toplantı öncesi ortaya çıkan bir tablo dikkat çekti.

Hürriyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılıların amatör branşlarda yaptığı yatırımların tamamında zarar ettiği görüldü. Bu rakam ise 47,2 milyon TL.

KÜME DÜŞEN BRANŞTA KAR ELDE ETTİLER

Ancak tabloda göze çarpan en ilginç detay ise ilk kez bu sezon katıldıkları eSpor’da küme düşmelerine rağmen kar etmeleri oldu.

Galatasaray eSports takımı camiaya 700 bin TL kar elde ettirmesinin yanı sıra sezonu da ‘sıfır’ giderle kapattı.

İşte rakamlar;