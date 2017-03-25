Erdoğan'a teşekkür eden Galatasaraylı yuhalandı

Galatasaray'ın Lütfi Kırdar Kongre Salonu'nda yapılan Olağan Mali Genel Kurulu'nda tatsız bir olay yaşandı.
ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİNCE YUHALANDI
Bir üyenin yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TT Arena'nın açılışında yuhalanmasını eleştirmesi salonda büyük tepki topladı.
Kılıç'ın Erdoğan'a emeklerinden ötürü teşekkür etmesi üzerine salonda bulunan kalabalık bir gruptan "Yuh" sesleri yükseldi.
Divan Başkanı İrfan Aktar, konuşmacıya sert tepki gösterenleri sakin olmaları konusunda uyardı.