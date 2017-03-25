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Erdoğan'a teşekkür eden Galatasaraylı yuhalandı

Galatasaray'ın Olağan Mali Genel Kurulu'nda bir konuşmacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili söylediği sözlere bazı üyeler tepki gösterdi.

Erdoğan'a teşekkür eden Galatasaraylı yuhalandı
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Galatasaray'ın Lütfi Kırdar Kongre Salonu'nda yapılan Olağan Mali Genel Kurulu'nda tatsız bir olay yaşandı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR EDİNCE YUHALANDI

Bir üyenin yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TT Arena'nın açılışında yuhalanmasını eleştirmesi salonda büyük tepki topladı.

Kılıç'ın Erdoğan'a emeklerinden ötürü teşekkür etmesi üzerine salonda bulunan kalabalık bir gruptan "Yuh" sesleri yükseldi.

Divan Başkanı İrfan Aktar, konuşmacıya sert tepki gösterenleri sakin olmaları konusunda uyardı.

G.Saray Mali Genel Kurulu'nda Erdoğan'ı yuhaladılar - İZLE

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