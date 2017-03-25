Erdoğan'a teşekkür eden Galatasaraylı yuhalandı Galatasaray'ın Olağan Mali Genel Kurulu'nda bir konuşmacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili söylediği sözlere bazı üyeler tepki gösterdi. 25.03.2017 - 15:53