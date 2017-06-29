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G.Saray taraftarı siyahi turisti Gomis zannetti - İZLE

Gomis'i karşılamak için havaalanına akın eden sarı-kırmızılı taraftarın, siyahi bir turisti Fransız golcü zannetmesi izleyenleri güldürdü.

G.Saray taraftarı siyahi turisti Gomis zannetti - İZLE
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Galatasaray'ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis dün öğleden sonra İstanbul'a geldi.

Fransız golcüyü karşılamak için Atatürk Havalanına giden binlerce sarı-kırmızılı taraftarlar, Gomis'in çıkması beklerken ilginç bir olay yaşandı.

TURİSTİ GOMİS ZANNETTİLER

Bir taraftarın telefon kamerasından çektiği videoda, İstanbul'a gelen siyahi bir turisti Gomis zannedip tezahüratta bulunduğu görülüyor.

İşte o komik anlar:

G.Saray taraftarı siyahi turisti Gomis zannetti - İZLE

GOMİS DAHA SONRA GELDİ

Yaşanan bu komik olayın ardından bir süre daha bekleyen taraftarlar, Fransız golcünün havalanına gelmesinin ardından büyük bir coşku yaşadı.

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