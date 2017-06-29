Galatasaray'ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis dün öğleden sonra İstanbul'a geldi.

Fransız golcüyü karşılamak için Atatürk Havalanına giden binlerce sarı-kırmızılı taraftarlar, Gomis'in çıkması beklerken ilginç bir olay yaşandı.

TURİSTİ GOMİS ZANNETTİLER

Bir taraftarın telefon kamerasından çektiği videoda, İstanbul'a gelen siyahi bir turisti Gomis zannedip tezahüratta bulunduğu görülüyor.

İşte o komik anlar:

G.Saray taraftarı siyahi turisti Gomis zannetti - İZLE

GOMİS DAHA SONRA GELDİ

Yaşanan bu komik olayın ardından bir süre daha bekleyen taraftarlar, Fransız golcünün havalanına gelmesinin ardından büyük bir coşku yaşadı.