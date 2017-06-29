Galatasaray'ın yeni golcüsü Bafetimbi Gomis dün öğleden sonra İstanbul'a geldi.
Fransız golcüyü karşılamak için Atatürk Havalanına giden binlerce sarı-kırmızılı taraftarlar, Gomis'in çıkması beklerken ilginç bir olay yaşandı.
TURİSTİ GOMİS ZANNETTİLER
Bir taraftarın telefon kamerasından çektiği videoda, İstanbul'a gelen siyahi bir turisti Gomis zannedip tezahüratta bulunduğu görülüyor.
İşte o komik anlar:
G.Saray taraftarı siyahi turisti Gomis zannetti - İZLE
GOMİS DAHA SONRA GELDİ
Yaşanan bu komik olayın ardından bir süre daha bekleyen taraftarlar, Fransız golcünün havalanına gelmesinin ardından büyük bir coşku yaşadı.