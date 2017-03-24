G.Saray'da Carole gidiyor Kolasinac geliyor

Galatasaray yönetimi, sezon sonunda Alman ekibi Schalke ile sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli oyuncuyu listesine aldı.

TUDOR DA ONAY VERDİ

Teknik direktör Tudor'un raporu doğrultusunda yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Sead Kolasinac sesleri yükseliyor.

Sarı-Kırmızılılar hem savunmanın solunda hem de ortasında oynayabilen Boşnak yıldızı listeye aldı.

3 MİLYON EURO İSTİYOR

Sezon sonunda Schalke ile sözleşmesi sona erecek olan 23 yaşındaki Kolasinac'ın peşinde birçok kulüp olduğu konuşuluyor.

Bild Gazetesi de yıldız futbolcunun 3 milyon Euro'luk bir kontrat istediğini belirtti. Kolasinac bu sezon Schalke formasıyla ligde 20 maça çıkarken, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.