G.Saray'ı yenen Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan final serisinin ilk maçını sarı-lacivertli ekip 3-0 kazandı. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride sarı-lacivertli ekip 1-0 öne geçti.

FENERBAHÇE SET VERMEDİ

İlk set baştan sona ilginç bir çekişmeye sahne oldu. Sete iyi başlayan Galatasaray’ı Fenerbahçe 7-7’de yakalayarak ilk teknik molaya 8-7 önde girmeyi başardı.

Galatasaray tekrar oyuna kaptan Centoni ve Leys’le ağırlığını koyarak öne geçti. Fark 16- 22’ye kadar açıldı. Artık seti Galatasaray’ın alacağına kesin gözle bakılırken Fenerbahçe bloklardaki başarısıyla rakibini durdurdu ve 3 sayı almasını önledi ve 24-24’te skoru eşitledi.

Sarı lacivertliler Natalia’nın müthiş oyunuyla gitti denilen seti 27-25 kazanarak 1-0 öne geçi.

İkinci sette Galatasaray’da ilk seti dramatik bir şekilde kaybetmenin moral bozukluğu hissedilirken Fenerbahçe bilindik performansının aşağısında oynamasına rağmen Dicle Nur, Eda ve Natalia’nın katkılarıyla bu seti de 25-19 kazanarak skoru 2-0 yaptı.

Son sette ise sarı laciverti ekip zorlanmadan sonuca giderek 25-18’le maçı 3-0 kazandı ve final serisinde durumu 1-0 yaptı. Maçın en skorer ismi 18 sayıyla Natalia oldu.