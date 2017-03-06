Guardiola'dan Chelsea itirafı: Yakalamamız imkansız

Manchester City son olarak deplasmanda Sunderland'i 2-0 yendi. Menajer Pep Guardiola maç sonunda lider Chelsea'yi yakalamalarının çok zor olduğunu yineledi. Manchester City son dönemde Pep Guardiola yönetiminde son derece etkili bir performans gösteriyor.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI SORULDU

City son olarak deplasmanda Sunderland’i Sergio Agüero ve Leroy Sane'nin golleriyle 2-0 yenmeyi başardı. Maç sonunda menajer Pep Guardiola'ya şampiyonluk şansları soruldu.

Guardiola, lider Chelsea'yi yakalamalarının hemen hemen imkansız olduğu görüşündeydi. "Chelsea ile aramızın bu kadar açık olması çok yazık" diyen Guardiola, "Sezon sonuna kadar hiç puan kaybetmememiz gerekiyor. Ancak bu bile şampiyonluk için yeterli olmayabilir. Çünkü Chelsea neredeyse durdurulamaz bir makine düzeninde oynuyor" dedi.

İngiltere Federasyon Kupası çeyrek finalinde Middlesbrough ile karşılaşacak Guardiola'nın takımı, Şampiyonlar Ligi 2. Tur ilk maçında Monaco'yu evinde 5-3 yenmişti. City'nin Premier Lig'deki galibiyet serisi de 4 maça çıktı