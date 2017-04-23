Galatasaray'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Georghe Hagi, Süper Lig'de "en beğendiği takım" sorulduğunda kimsenin şaşırmayacağı bir cevap verdi.

EN İYİ TAKIM BEŞİKTAŞ

BeIn Sport'da derbi günü için yapılan özel röportajda Ömer Güvenç'in sorularını yanıtlayan Hagi "Beşiktaş çok iyi oynuyor. Avrupa'da da iyi oynuyorlar. Tecrübeli bir teknik adama sahipler. 4-5 yıldır genç oyunculara yatırım yapıyorlar ve meyvelerini almaya başladılar. Yabancı ve tecrübeli oyuncularla harmanlandılar. 2-3 senedir dengeli giden tek takım Beşiktaş" dedi.

Hagi, Şenol Güneş için ise "Yöneticiler bunun konseptini hazırladı ama bunun dışında teknik direktör 1 numaradır. Yöneticiler projeyi oluşturdu ve iyi bir teknik direktör seçtiler" diye konuştu.