Hagi: Türkiye'de 3 futbolcudan nefret ederdim

Gheorghe Hagi, Romanya’da Vitorul takımıyla elde ettiği şampiyonluk ve sarı kırmızılı kulüp hakkındaki iddialar konusunda beIN Sports’a röportaj verdi.

İşte o röportajın bir kısmı:

EMRE 1 NUMARA

"Emre Belözoğlu, Türkiye'nin 1 numarası. İnanılmaz bir sol ayak. Sahada her şeyini veriyor. Ayrıca şu an olgunluk döneminde. Gençlere destek vererek, yeni Emre'ler yetiştiriğini duyuyorum. Bu açıdan bakınca Emre mükemmel."





3 FUTBOLCUDAN NEFRET EDERDİM

"Türkiye'de oynarken başımın belası Beşiktaşlı Recep'ti. Kısa, çabuk oyuncuları sevmiyorum. Gerçekten müthiş bir oyuncuydu. Saha içinde sürekli didişirdik. Saha dışında da çok iyi dosttuk. Ayrıca bizim takımdaki Hakan Ünsal ve Fatih Akyel'i de idmanda karşımda her gördüğümde kurtulmak için pas veriyordum. İkisinden de neftet ederdim. Bütün hünerlerimi kullansam da onları geçemezdim."

G.SARAY'A HAYIR DİYEMEDİM

"Galatasaray'daki ilk dönemimde ben de hatalar yaptım. Takımı iyi idare ediyordum ama Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra bile doğru düzgün kutlama yapamadık. İkinci dönemimde takım çok zor durumdayken çağırdılar beni. Hayır diyemedim. Şu an düşünce hayır demeliydim. Detayına girmek istemiyorum. Faturasını ödedim."