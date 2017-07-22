Hakan gol attı Milan Bayern'i dağıttı

Şampiyonlar Kupası'nın Uzakdoğu ayağında Bayern ile transfer döneminin yıldızı Milan karşı karşıya geldi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'daki ilk golü - İZLE

Son yıllarda eski efsane dönemlerini mumla aratan Milan, bu yıla farklı bir giriş yaptı. Çinliler satın aldıktan sonra milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da dahil olmak üzere sansasyonel transferler yapan Milan, Alman devi Bayern Münih'i 4-0 yenerek eski günlerine dönüş sinyali verdi.

HAKAN BOŞ GEÇMEDİ

İtalyan ekibi Milan, Bayern'i 4-0 yenerken, Hakan da yeni formasıyla ilk golünü attı.

Shenzhen'de oynanan karşılaşmanın ilk golü 13. dakikada Milan'ın yeni transferi Kessei'den geldi. İlk yarıda iki kez sahneye çıkan Cutrone devre skorunu 3-0 olarak ilan etti.

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu da 85. dakikada yeni formasıyla ilk golünü attı ve Milan mücadeleyi 4-0 kazandı.