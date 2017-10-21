Hasan Ali: Geçen sene yendik bu sene de yeneriz

Altı yıldır sarı-lacivertli forma giyen ve defalarca G.Saray maçı oynayan Hasan Ali Kaldırım, derbiden galip ayrılmak için sahaya yüreklerini koyacaklarını belirtti.

Hürriyet gazetesine konuşan tecrübeli futbolcu, derbiden galip ayrılarak ligin heyecanını yeniden başlatacaklarını söyledi.

"YÜREĞİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

Hasan Ali Kaldırım'ın derbi hakkında yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Takımda ilk kez derbi yaşayacak arkadaşlarımız var. Onlarda bile güzel bir heyecan olduğunu görüyorum. Taraftarımıza tek verebileceğim söz şu: Hepimiz elimizden gelenin en iyisini yaparak maçı son hücrelerimize kadar hissedip, yüreğimizi ortaya koyacağız.

GALATASARAY 6-0'I HATIRLIYOR

G.Saray psikolojik anlamda o günden bu yana hep bu skorla yaşıyor. Her zaman 6-0’ı hatırlıyor. Geçen yıl da G.Saray buraya ‘O sene bu sene’ parolasıyla gelmişti. ‘Artık bu sene Kadıköy’de kazanırız’ diyorlardı. Ama o sene de olmamıştı. Bu sene de olmaması için elimizden geleni yapacağız. Onlar da biz de kazanmak için oynayacağız. Kötü şey olmadan, güzel bir derbi olmasını diliyorum.

"GEÇEN SENE YAPTIK BU SENE DE YAPARIZ"

Şampiyonluk müjdesi demeyelim zira daha çok erken. Ancak şampiyonluk yolunda bize özgüven kazandırır ve itici güç olur. Bu anlamda bizim için bir viraj maçı, sonuç geleceğimiz için mesaj verecek. Bizim tek şansımız bu maçı kazanmak.

Galatasaray puan itibarıyla önde olduğu için onlar biraz daha rahat gözüküyor. Biz kazanıp hem puan farkını kapatacağız hem de lige yeni bir heyecan getirip, lige görkemli bir geri dönüş yapacağız. Geçen sene yaptık bu sene de yaparız. Çok sabırlı, dikkatli rakibin hatalarından iyi yararlanan bir oyun anlayışımız olmalı. Taraftar desteği arkalarında olsa da rakibe kendi oyunumuzu oynatarak kazanacağız. Kazanarak dönersek ilk devreyi, lider olamasak bile çok daha iyi bir yerde bitiririz.