Hazar Karagöl'den EYOF 2017'de tarihi başarı

Erzurum'daki 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) kısa mesafe sürat pateni erkekler 1000 metrede yarışan Türk sporcu Hazar Karagöl, gümüş madalya kazandı.

HEDEFİNE 1000 METREDE ULAŞTI

Milli sporcu Hazar Karagöl, 1.35.854'lük dereceyle gümüş madalyayı Türkiye'ye getirdi. Rus sporcu Aleksei Simakin ise 1.45.728'lik dereceyle bronz madalyanın sahibi oldu.

500 ve 1500 metre yarışlarında istediği sonuçları elde edemeyen Hazar Karagöl, hedeflediği başarıya 1000 metre yarışında ulaştı. Tribünlerin dolu olduğu finalde gümüş madalya kazanan 16 yaşındaki milli sporcu, kariyerinin de en önemli başarısını yakaladı.

TÜRK TARİHİNDE BİR İLK

Hazar, bu başarısı ile 1991 yılından beri düzenlenen EYOF'un hem kış organizasyonları bölümünde Türkiye'ye ilk gümüş madalya getiren hem de sürat pateninde EYOF tarihinde ilk madalya kazanan Türk sporcu oldu.