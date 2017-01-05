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Hollanda basını: Van der Wiel Al Wahda ile anlaştı

Hollanda basını, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Van der Wiel'in Al Wahda takımı ile anlaştığını iddia etti.

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Hollanda basını: Van der Wiel Al Wahda ile anlaştı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat tarafından disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Hollandalı sağ bek Gregory van der Wiel hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ANLAŞMA 1.5 YILLIK

Hollanda basınında yer alan haberde; Gregory van der Wiel'in kariyerini büyük bir ihtimalle Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdüreceği ve Al Wahda takımı ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda görüşme yaptığı kaydedildi.

Al Wahda'nın Al Jazira ile yaptığı maçı Dubai'de izleyen 28 yaşındaki Hollandalı sağ bekin, maçın ardından Al Wahda ile transfer görüşmesinde bulunduğu belirtildi. 

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